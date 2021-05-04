المنقوش: الدبيبة ناقش مع وزير خارجية الكويت فتح سفارة بلاده وعودة الخطوط الجوية

عقدت وزيرة الخارجية «نجلاء المنقوش» اليوم الثلاثاء بطرابلس مؤتمرا صحافيا مشتركا مع وزير الخارجية الكويتي «أحمد ناصر الصباح»، عقب اللقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وقدمت «المنقوش»، في بداية المؤتمر الشكر لدولة الكويت أميرًا وحكومة وشعبا على دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية منذ الأيام الأولى لمنح الثقة لهم من قبل مجلس النواب.
وأكدت وزيرة الخارجية على تعزيز العلاقات بين البلدين والاستفادة من خبرة وتجربة دولة الكويت في دعم حكومة الوحدة الوطنية في التنمية والبناء والتطوير الإقتصادي في مختلف المجالات.
وقالت «المنقوش»: ” اتفقنا على تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين المتوقفة منذ 2010″ و”ناقشنا عودة السفارة الكويتية وعودة الخطوط الجوية الكويتية”.
من جهته، أشار وزير الخارجية الكويتي إلى أنه خلال زيارته إلى ليبيا سلم رسالة خطية من سمو أمير الكويت تتضمن تحياته وترحيبه بمنح الثقة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية وتمنيته القلبية بالتوفيق السداد في أداء مهامه.
وقال: “استعرضنا أواصر العلاقات المتينة والتاريخية العريقة بين البلدين الشقيقين وكيفية تنميتها وتطوير في الكثير من المجالات” .
وتابع؛ “نقلت لسيادة رئيس الحكومة إشادة دولة الكويت بالتوافق الدولي الجديد مع ليبيا وبمسار وخطة محددة يقودها الأشقاء الليبيون لرسم طريقهم في المستقبل للوصول إلى انتخابات نهاية العام الجاري”.
ووجه وزير الخارجية الكويتي، الدعوة “للمنقوش” لزيارة الكويت لعقد اجتماع اللجنة المشتركة الليبية الكويتية.
أضف تعليقـك