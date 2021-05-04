الدبيبة والمنقوش يبحثان التطورات السياسية في ليببيا مع وزير الخارجية الكويتي

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الناصر في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وبحث الاجتماع الذي حضرته وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بالإضافة إلى آخر التطورات على الساحة الليبية، حيث أعرب الوزير الكويتي عن دعم بلادها للمسارات التي تتجه له ليبيا من أجل الوصول إلى الانتخابات.

كما سلم وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح رسالة خطية نواف الأحمد الجابر الصباح إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي