عقيلة لـ”كوبيش”: مقترح مشروع قانون انتخاب الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على النواب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، الأوضاع في ليبيا على جميع الأصعدة وأداء الحكومة خلال الفترة الماضية ودور البرلمان خلال هذه الفترة للوصول إلى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس النواب، أكد عقيلة صالح خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، كما أوضح أنه في حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، يتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضميمها بالإعلان الدستوري .

وذكر أنه في حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية، يتم العمل بقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014م القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب، مبينا أن مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس.

وأحال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي مقدمة من اللجنة القانونية بملتقى الحوار، عقب اجتماعها في تونس خلال يومي السابع حتى التاسع من أبريل الماضي.

وأكدت البعثة الأممية، في بيان لها أن كوبيش سيدعو إلى جلسة عامة افتراضية لملتقى الحوار السياسي، بعد فترة وجيزة من عطلة عيد الفطر المبارك، كي يتسنى للملتقى مناقشة مسودة مقترح اللجنة القانونية.