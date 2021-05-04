صنع الله يدعو “سوناطراك الجزائرية” لاستكمال التزاماتها في ليبيا

استقبل المدير العام لمجمع سوناطراك الجزائرية ” توفيق حكار ” اليوم الثلاثاء، بمقر المديرية العامة للمجمع، وفدا من المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة ” مصطفى صنع الله ” رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

وتم خلال الاجتماع – الذي حضره المدير التنفيذي لشركة سيبيكي وعدد من رؤساء شركات الخدمات النفطية بالجزائر – مناقشة تطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين والسعي لإمكانية عودة شركة ” سوناطراك ” للعمل في ليبيا، وذلك من خلال استكمال التزاماتها العقدية في منطقتي التعاقد 065 و 96/95 خاصة بعد تحسن الأوضاع الأمنية واستقرارها بشكل مشجع.

حيث تم التطرق بالتفصيل لنتائج الحفر الاستكشافي الجيد لهذه القطع ، ووضع اللمسات الأخيرة لإعداد خطط التطوير لوضعهما على الإنتاج.

كما تم تقديم عرض مختصر من قبل الشركات الخدمية التابعة لشركة سوناطراك (الإنشاءات والحفر وتنفيذ المشاريع).

وأثنى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله ” على قدرة الشركات الجزائرية ، داعيا إياهم لوضع برامج توأمة مع نظرائهم من الشركات الخدمية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط مثل (الشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار، شركة الإنشاءات وشركة تقنية).

وقد رحبوا بالفكرة وتم الاتفاق على تكوين لجان مشتركة في هذا المجال وتوقيع مذكرات تفاهم بالخصوص .

كما تم التطرق لبرامج التكوين المهني وإعداد الكوادر الفنية في اللحام والتفتيش وستعمل المؤسستان على تنفيذ هذه البرامج وفي أقرب الآجال.

وحضر الاجتماع كل من ” أبو القاسم شنقير ” عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، و ” خليفة عمرو ” رئيس لجنة الإدارة المشغل لشركة الهروج للعمليات النفطية، و ” ماميري بن يوسف ” المدير التنفيذي بشركة GTP، و ” عبد الغاني بن دجبه ” المدير التنفيذي بشركة GCB ، و ” محمد بنزار ” المدير التنفيذي لشركة ENAFOR، و ” نور الهدى بو غالم ” مدير شؤون الشركات لدى سوناطراك، و ” ناصيرة ميراغني ” مدير عام شركة SIPEX BVI .