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مصر: نجري مناقشات استكشافية مع تركيا تركز على الخطوات الضرورية لتطبيع العلاقات

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت الخارجية المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، آخر تطورات الأوضاع بشأن المشاورات السياسية بين مصر وتركيا لتطبيع العلاقات الثنائية.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إن المشاورات السياسية تُعقد بين مصر وتركيا، برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري، والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، في الفترة من 5 إلى 6 مايو 2021 في القاهرة.

وأوضحت أن المناقشات الاستكشافية ستركز على الخطوات الضرورية، التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلديّن على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي، وفقا للبيان الصادر.

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الخطوات الضرورية تركيا تطبيع العلاقات مصر مناقشات استكشافية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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