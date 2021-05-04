تسليم شركتي الخليج وسرت 350 مليون دينار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، استلامها مليار و350 مليون دينار ليبي، من حكومة الوحدة الوطنية، وتوزيع 350 مليون دينار على شركتي الخليج وسرت.

وقال رئيس مجلس الادارة المكلف العماري محمد، خلال اجتماع مع وكيل وزارة النفط والغاز، رفعت العبار، إن صرف المبلغ لشركتي الخليج وسرت نظرا لما تعانيه “من عسر مالي نتيجة شح الميزانيات وجاري العمل على توزيع المليار دينار على باقي الشركات التابعة للمؤسسة”.

ووفق بيان لمؤسسة النفط، فقد أكد وكيل وزارة النفط أنه في تواصل دوري ومستمر مع دوائر اتخاذ القرار في الحكومة ومسؤولي مصرف ليبيا المركزي لتكثيف الجهود وبذل كل ما من شأنه أن يحافظ على قطاع النفط الوطني .

وأفاد العبار قائلا “تواصلت مع الحكومة التي أبلغتني بالتزامها القوي للحفاظ على المصدر الرئيسي للدخل قوت الليبيين، وهي المؤسسة الوطنية للنفط”.

وأضاف: “ان الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط وتلبية احتياجاتها هي إجراءات فاعلة وناجعة، وعلى الشركات النفطية التابعة للمؤسسة تكتيف ومواصلة الجهود للمحافظة على معدلات إنتاج منتظمة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية