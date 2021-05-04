عقيلة صالح لـ«كوبيش»: سنتجه للانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب حال فشل ملتقى الحوار في التوافق على القاعدة الدستورية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة اليوم الثلاثاء بالمبعوث الأممي لدى ليبيا ”يان كوبيش”.

وبحسب بيان لمجلس النواب طالعته “الساعة 24″، بحث صالح والمبعوث الأممي الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة وأداء الحكومة خلال الفترة الماضية، ودور مجلس النواب الهام خلال هذه الفترة للوصول إلى الانتخابات في 24 من ديسمبر القادم.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

كما أكد عقيلة صالح أنه في حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات يتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضميمها بالإعلان الدستوري ، وفي حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية يتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014.م القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب، ومقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس .

في المقابل، أحال المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش اليوم الثلاثاء، مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأوضحت البعثة الأممية في بيان طالعته “الساعة 24″، أن ذلك جرى بعد الانتهاء من المسودة خلال الأيام الماضية من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، عقب اجتماعها في تونس العاصمة في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الماضي.

وبحسب البيان، تقدم كوبيش بالشكر لأعضاء اللجنة القانونية، لا سيما فريق الصياغة والمقررين على عملهم وإنجازاتهم الممتازة.

وأضاف البيان: :سوف يدعو المبعوث الخاص كوبيش إلى جلسة عامة افتراضية لملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد فترة وجيزة من عطلة عيد الفطر المبارك، كي يتسنى للملتقى مناقشة مسودة مقترح اللجنة القانونية”.

وتأكيدًا على التزام الأمم المتحدة الكامل بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، دعا المبعوث الخاص أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى الاسترشاد في مناقشاتهم بروح التسوية ووضع مصالح كافة الليبيين والأجيال القادمة فوق كل الاعتبارات، وفقا للبيان.