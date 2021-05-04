«دغيم»: أسرع طريق للانتخابات الاستفتاء على الدستور

قال النائب البرلماني وعضو ملتقي الحوار السياسي زياد دغيم، إن القاعدة الدستورية التي أعدتها اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي منعدمة، لأنها خالفت مخرجات الملتقى الذي كلف مجلسي النواب والدولة بالمسار الدستوري بالغردقة.

وأضاف دغيم، في تصريحات صحفية، أن المجلسين اتفقا منذ يناير الماضي على الاستفتاء على مشروع الدستور بموجب قانون الاستفتاء والتعديل العاشر الصادر عن البرلمان سنة 2018م.

وتابع دغيم:” من الفضيحة الإبقاء على مشروع الدستور والهيئة وترحيلهم للأبد” موضحا أن أسرع طريق للوصول الانتخابات يمر بالاستفتاء على مشروع الدستور لأنه من المستحيل إجبار مجلس الدولة وثلثي النواب (130 نائبا) على تعديل دستوري جديد للذهاب لمرحلة انتقالية رابعة.

واستطرد دغيم:” لن نسمح بممارسة الانتقائية في سلة مخرجات ملتقى الحوار السياسي فالانتخابات بموعدها مشروطة بتوحيد المؤسسات وبسط الحكومة سلطتها على كل الإقليم الليبي وعودة النازحين والمهجرين ومعالجة تزوير الأرقام الوطنية وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية والحد من المليشيات لضمان نزاهة الانتخابات”.