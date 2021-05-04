بنغازي | النقابة العامة للصحفيين والإعلاميين الليبيين تُحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة

بنغازي 04 مايو 2021 (وال)- شهدت الجامعة الدولية للعلوم الطبية ببلدية بنغازي، احتفالية إحياء بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بإقامة لقاء عمل حول “ميثاق المهنة ونبذا العنف وخطاب الكراهية”.

هذا وشارك في الاحتفالية التي نظمتها النقابة العامة للصحفيين والإعلاميين الليبيين، بمشاركة كلية الإعلام واتحاد الإعلاميين الأفارقة، حيث قال النقيب الصحفيين والإعلاميين الليبيين الأستاذ عون الهواري – لوكالة الأنباء الليبية- ” نرحب بكم في الذكرى الرابعة لتأسيس النقابة العامة للصحفيين والإعلاميين الليبيين، مما لاشك فيه أن نزاهة ومصداقية وحرية الصحافة هي من ترفع من شأن الأوطان، وتزرع الثقة في قلوبِ قاطنيها، لأنها الرقيب الذي يسلط الأضواء على الحقائق، فعندما يكون الصحفي غير مقيد بأي قيود ولا تمنعه أي عوائق، فإن ذلك ينعكس على المجتمع بأكمله، فينعم حينها بالهدوء والأمن والأمان والطمأنينة، لأنه على يقين بأن كل من يُخطئ سيُحاسب ويعاقب، وكل مخلص مبدع سينال، وأمام الجميع كل تقدير واحترام، فالصحفي الحر النزيه هو من ننتظر منه أخبارًا صادقة حيادية، وليس له أي مطمع سوى الإخلاص إلى ربه ووطنه وكفى” .

بدوره، تطرق وكيل كلية الإعلام بجامعة بنغازي الدكتور سليمة زيدان في حديثه عن مبادرة الجامعة التي أطلقها الدكتور جاب الله موسى في “محاربة خطاب الكراهية والتنمر ” وعن دور وسائل العلمية في تصحيح المسار الإعلامي” .

كما أعلنت النقابة العامة للصحفيين والإعلاميين الليبيين عن تضامنها مع الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين عبر مشاركة الإعلامي الفلسطيني محمد أحمد عبد الحق بلقاء عمل حول “نبذ العنف وخطاب الكراهية”، وتحدث عن استغاثة وزارة الإعلام الفلسطينية باليوم العالمي لحرية الصحافة، لدعم الصحفيين الفلسطينيين الذي تم رصد 140 انتهاكًا للقوات الإسرائيلية من ضرب وقتل واعتقال ورمي بالرصاص والمياه العادمة للصحفيين الفلسطينيين، وخصوصا المقدسيين منهم خاصة بآخر أحداث باب العامود في القدس والمسجد الأقصى.

وهذا ما نددت به النقابة وتجاوزات العدوانية من قبل قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني خاصتا ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، وأنه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية.

كما نصت عليه الحرية الصحافية وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحافيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقا سريعا ودقيقًا.

وتقدمت النقابة بمقترح للخروج بتوصيات في اليوم العالمي لحرية الصحافة قدمها الدكتور نزار الزبير مسؤول التدريب والتطوير بالنقابة العامة للصحفيين والإعلاميين الليبيين، ومحاضر بكلية الإعلام في جامعة بنغازي بعنوان “تصحيح مسار الإعلام الليبي”.

كما تحدث عن هذا المقترح من رصد أبرز الظواهر المقلقة في إطار الممارسة الإعلامية في ليبيا في العقد الأخير وهي:

بناء عليه نرى ضرورة عمل النقابة العامة للصحفيين والإعلاميين الليبيين في خط متوازي مع الجهات التنفيذية متمثلة في المؤسسة العامة للإعلام ووزارة الثقافة والتنمية المعرفية على تحديد أولويات المرحلة وسبل تصحيح أداء المؤسسات الإعلامية وتوحيد وضبط الخطاب الإعلامي.

يضع المقترح جملة من الأولويات والمقترحات كمبادرة وتوصيات يمكن الانطلاق منها نوجزها على النحو التالي:

أولا: أولويات الجهات التنفيذية “المؤسسة العامة للأعلام – وزارة الثقافة والتنمية المعرفية”:

ثانيا: أولويات النقابة العامة للصحفيين والإعلاميين الليبيين:

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