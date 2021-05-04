“النويري”: يجب توحيد جمعية الهلال الأحمر والنأي بها عن الخطاب الجهوي والسياسي

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي ” فوزي النويري ” ، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية لجمعية الهلال الأحمر الليبي بفرع ديوان مجلس النواب في طرابلس.

ورحب النويري الحضور خلال الاجتماع، واستمع لمشاكلهم ومطالباتهم، وأكد خلال اللقاء على دور جمعية الهلال الأحمر وأن عملها عمل إنساني نبيل.

وشدد النائب الأول لمجلس النواب على ضرورة توحيد جمعية الهلال الأحمر من جديد، والابتعاد بها عن الخطاب الجهوي والسياسي.

وأكد أنه سيتابع ملف الجمعية بشكل مباشر حتى تتم عملية توحيدها وحلحلة كافة المشاكل التي تواجهها.