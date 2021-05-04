يحمل رسالة خطية من الأمير.. وزير خارجية الكويت في طرابلس ويلتقي المنفي والدبيبة

وصل وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد الصباح، إلى طرابلس اليوم، حاملا رسالة خطية إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وجه خلالها الدعوة لرئيس المجلس الرئاسي لزيارة دولة الكويت الشقيقة.

ونقل السيد وزير الخارجية تحيات الأمير إلى المنفي وحرص دولة الكويت على العلاقات الأخوية بين البلدين، بحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم

من جانبه ثمن المنفي، العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين، مشيداً بدعوة الأمير، مؤكداً تلبيتها في أقرب وقت ممكن، كما أكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

في سياق متصل استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية الكويت، بحضور وزير الخارجية السيدة نجلاء المنقوش.

وبحث اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

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