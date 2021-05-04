الرئيس الجزائري ورئيس الحكومة الإيطالية يناقشان الأوضاع الليبية

أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيس الوزراء “ماريو دراغي” استعرض في محادثة هاتفية ، اليوم الثلاثاء ، مع الرئيس الجزائري ” عبد المجيد تبون ” العلاقات الثنائية بين البلدين والأزمات الإقليمية، مع إيلاء اهتمام خاص للوضع في ليبيا ومنطقة الساحل.

وأشارت رئاسة الوزراء في روما إلى أن “الشراكة الإستراتيجية الإيطالية الجزائرية تصدرت المكالمة الهاتفية، وكذلك من منظور عملية الإصلاح الجارية في الجزائر، إضافة إلى الآجال المقبلة للأجندة الثنائية والمتعددة الأطراف”.

وبدورها ، أعلنت الرئاسة الجزائرية ، في بيان ، أن رئيس الجمهورية “تبون” تلقى مكالمة هاتفية ودية من “دراغي”، استعرضا من خلالها العلاقات الثنائية بين الجزائر وإيطاليا من كل جوانبها وآفاق تطويرها والالتزام بتوسيعها في شتى المجالات.

وأضاف البيان “تم التطرق في هذا الاتصال الهاتفي، إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي صدارتها الوضع في ليبيا، منطقة الساحل و الصحراء الغربية، بما يعكس توافق مواقف البلدين في الملفات المشتركة، كما جرت العادة”.