تأجيل طرح الاستفتاء إلى ما بعد الانتخابات.. ننشر ملامح مسودة «القاعدة الدستورية» في صورتها النهائية

نصت النسخة النهائية من مقترح القاعدة الدستورية، الصادرة عن اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، على تأجيل طرح الاستفتاء على الدستور إلى مابعد انتخاب البرلمان الجديد في 24 ديسمبر.

وبحسب القاعدة الدستورية، في مقترحها النهائي، فإن المقر الرسمي لمجلس النواب هو مدينة بنغازي.

وأفادت القاعدة الدستورية:” بأن ولاية مجلس النواب المقبل 4 سنوات تنتهي بانتخاب برلمان آخر بالدستور، إذا أمكن وإذا تعذر ينتخب بنفس هذه القاعدة”.

كما لفتت القاعدة الدستورية، إلى أنها تتضمن مقترح بتعيين رئيس الدولة من قبل البرلمان، ومقترح بأن ينتخب رئيس الدولة من قبل الشعب على أن يفصل ملتقى الحوار (75) في هذه المسألة.

وبينت أن رئيس الدولة يختار رئيس الحكومة بعد التشاور مع مجلس النواب وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، قد أحال مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت البعثة، في بيان لها، أن أمر الإحالة جاء بعد الانتهاء من المسودة هذه الأيام من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، عقب اجتماعها في تونس العاصمة في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الماضي.

وتقدم المبعوث الخاص كوبيش، بالشكر لأعضاء اللجنة القانونية، لا سيما فريق الصياغة والمقررين على عملهم وإنجازاتهم الممتازة.

وتابع البيان:” سوف يدعو المبعوث الخاص كوبيش إلى جلسة عامة افتراضية لملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد فترة وجيزة من عطلة عيد الفطر المبارك، كي يتسنى للملتقى مناقشة مسودة مقترح اللجنة القانونية” .

وتأكيدًا على التزام الأمم المتحدة الكامل بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، دعا المبعوث الخاص أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى الاسترشاد في مناقشاتهم بروح التسوية ووضع مصالح كافة الليبيين والأجيال القادمة فوق كل الاعتبارات.