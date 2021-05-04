المنقوش: ناقشنا عودة السفارة الكويتية والخطوط الجوية الكويتية

عقدت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيرها الكويتي، أحمد الصباح، أكدت فيه على تعزيز العلاقات بين البلدين، والاستفادة من خبرة وتجربة دولة الكويت في دعم حكومة الوحدة الوطنية في التنمية والبناء والتطوير الاقتصادي، إضافة إلى تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين المتوقفة منذ 2010، وعودة السفارة الكويتية، وعودة الخطوط الجوية الكويتية للعمل بليبيا.
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قناة ليبيا
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