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المنقوش: ناقشنا عودة السفارة الكويتية والخطوط الجوية الكويتية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقدت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيرها الكويتي، أحمد الصباح، أكدت فيه على تعزيز العلاقات بين البلدين، والاستفادة من خبرة وتجربة دولة الكويت في دعم حكومة الوحدة الوطنية في التنمية والبناء والتطوير الاقتصادي، إضافة إلى تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين المتوقفة منذ 2010، وعودة السفارة الكويتية، وعودة الخطوط الجوية الكويتية للعمل بليبيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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