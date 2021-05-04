وزير الخارجية الكويتي يشيد بالتوافق الدولي لدعم انتخابات ديسمبر

أوضح الوزير الكويتي أنه نقل رسالة خطية من سمو أمير الكويت للقيادة تتضمن تحياته وترحيبه بمنح الثقة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، مشيدا بالتوافق الدولي الجديد مع ليبيا، وبمسار وخطة محددة يقودها الليبيون للوصول إلى انتخابات نهاية العام الجاري.

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