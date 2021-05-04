وزير الخارجية الكويتي يشيد بالتوافق الدولي لدعم انتخابات ديسمبر

أوضح الوزير الكويتي أنه نقل رسالة خطية من سمو أمير الكويت للقيادة تتضمن تحياته وترحيبه بمنح الثقة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، مشيدا بالتوافق الدولي الجديد مع ليبيا، وبمسار وخطة محددة يقودها الليبيون للوصول إلى انتخابات نهاية العام الجاري.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
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