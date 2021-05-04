السفير الإيطالي يعرض التعاون مع الشركة العامة للكهرباء

التقى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء السفير الإيطالي لدى ليبيا ” جوزيبي بوتشينو ” .

وأفاد المكتب الإعلامي للشركة في إيجاز صحفي أن اللقاء الذي عقد بمقر الشركة بطريق السواني ، بحث أهمية فتح آفاق التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء.

وقبل أيام، حدث إظلام تام في شبكة كهرباء المنطقة الشرقية لمدة يومين، كما انقطعت الكهرباء كذلك عن معظم مناطق المنطقة الغربية، وقالت الشركة إنه تمت إعادة 90٪ من محطات التوليد.

واتهم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أطرافاً لم يحددها، بالسعي لإشعال فتيل الحرب في ليبيا مجدداً عبر تعطيل الخدمات العامة والكهرباء.