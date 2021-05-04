التكتل الوطني الفيدرالي: أي دستور لا يستهدف شكل الدولة الاتحادي غير قابل للحياة

أكد التكتل الاتحادي الوطني الفيدرالي، أن أي دستور لا يستهدف شكل الدولة الاتحادي غير قابل للحياة.

جاء ذلك تعقيبا من التكتل، في بيان الثلاثاء، على «ما توصل إليه مجلس الدولة اليوم حول الاستحقاق الانتخابي»، مؤكدا أنه «البطلان المطلق بعينه».

وشدد التكتل على تمسكه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها باعتبارها أفضل الحلول المطروحة الآن، للخروج من «هذه الدوامة التي أوجدتها هذه الأجسام المتناحرة منذ العام 2014، حتى اليوم».

ودعا التكتل الفيدرالي المجتمع الدولي للمشاركة الإيجابية والفاعلة في الإشراف المباشر على سير هذه الانتخابات، ضمانًا لتوفر شروط نجاحها ونزاهتها.

وأٔكد التكتل الفيدرالي أنه سيشارك الشارع في الخروج «للتنديد ومواجهة أي خطوات تسعى لترحيل الانتخابات».

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