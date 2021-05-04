التكتل الوطني الفيدرالي: أي دستور لا يستهدف شكل الدولة الاتحادي غير قابل للحياة

أكد التكتل الاتحادي الوطني الفيدرالي، أن أي دستور لا يستهدف شكل الدولة الاتحادي غير قابل للحياة.
جاء ذلك تعقيبا من التكتل، في بيان الثلاثاء، على «ما توصل إليه مجلس الدولة اليوم حول الاستحقاق الانتخابي»، مؤكدا أنه «البطلان المطلق بعينه».
وشدد التكتل على تمسكه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها باعتبارها أفضل الحلول المطروحة الآن، للخروج من «هذه الدوامة التي أوجدتها هذه الأجسام المتناحرة منذ العام 2014، حتى اليوم».
ودعا التكتل الفيدرالي المجتمع الدولي للمشاركة الإيجابية والفاعلة في الإشراف المباشر على سير هذه الانتخابات، ضمانًا لتوفر شروط نجاحها ونزاهتها.
وأٔكد التكتل الفيدرالي أنه سيشارك الشارع في الخروج «للتنديد ومواجهة أي خطوات تسعى لترحيل الانتخابات».
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