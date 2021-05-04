المنقوش تؤكد ضرورة عودة استئناف عمل السفارة الكويتية من طرابلس في أقرب وقت

أكدت وزير الخارجية نجلاء المنقوش، ضرورة عودة استئناف عمل السفارة الكويتية في طرابلس وإعادة تدشينها قريبا، كما وعد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الصباح، خلال لقاء جمعه الثلاثاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مضيفة أنه «أمر مهم لتعزيز العلاقات وتطوير مختلف مجالات التعاون، لذلك نتطلع أن يكون في القريب العالج».

وشدد المنقوش، خلال مؤتمر صحفي جمعها بنظيرها الكويتي، الثلاثاء، أهمية استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية مع ليبيا، مؤكدة أن افتتاح الخطوط الجوية الكويتية في ليبيا له رسالة عظيمة «باعتبار الكويت من أهم روافد السلم والدبلوماسية الرفيعة».

ولفتت إلى حرص حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، على تعزيز العلاقات بين البلدين والاستفادة من خبرة وتجربة الكويت في التنمية والبناء وتطوير الاقتصاد بمختلف المجالات.

وأوضحت أن لقاء وزير الخارجية الكويتي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الثلاثاء، تطرق لأهمية البدء في اجتماعات اللجنة المشتركة التي لم تفعل منذ 2010 لوضع إطار مؤسسي لعلاقتنا وتعاوننا.

وأوضحت أن اللقاء شهد الحديث عن تطوير التعاون في القطاع الخاص والاستثمارات، ودعم لقاءات بين رجال الأعمال في البلدين، كما كان هناك اتفاق على أهمية التعاون في المجال الصحي في خضم أزمة كورونا العالمية والتي أثرت علي جميع الدول في العالم، لكن في النهاية هي فرصة «للعمل والتعاون للقضاء عليها».

وأكدت أهمية تعزيز منظومة الصحة في البلدين، وتطوير الأبحاث العلمية والطبية للتغلب علي الجائحة.

يحمل رسالة خطية من الأمير.. وزير خارجية الكويت في طرابلس ويلتقي المنفي والدبيبة

ووصل وزير خارجية الكويت، إلى طرابلس الثلاثاء، حاملًا رسالة خطية إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وجه خلالها الدعوة لرئيس المجلس الرئاسي لزيارة دولة الكويت الشقيقة.

كما التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وزير خارجية الكويت، بحضور وزيرة الخارجية السيدة نجلاء المنقوش.

وبحث اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

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