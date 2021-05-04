المنقوش: نعمل على تفعيل عمل اللجنة المشتركة المتوقفة منذ 2010 مع الكويت

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ، خلال مؤتمرا صحافي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، مساء الثلاثاء، على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة، لوضع إطار مؤسسي للتعاون بين البلدين.

المنقوش قالت “تطرقنا في اجتماعنا إلى أهمية البدء في عقد اجتماعات اللجنة المشتركة، التي لم تُفعل منذ 2010 لنضع إطار مؤسسي لعلاقاتنا وتعاوننا”، مضيفة أنه تم بحث “أهمية استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية”.

وتابعت “افتتاح الخطوط الجوية الكويتية في ليبيا له رسالة جميلة وعظيمة، باعتبار الكويت من الرواد في بناء السلام والدبلوماسية الرفيعة”.

كما دعت المنقوش الكويت إلى “استئناف عمل السفارة الكويتية في طرابلس”.

وتابعت “تحدثنا في تطوير التعاون في القطاع الخاص والاستثمارات ودعم لقاءات بين رجال الأعمال الكويتيين والليبيين”.

ومن جهت، قال وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح نأمل أن تلتئم اللجنة المشتركة نهاية هذا العام.

الصباح أوضح أن هذه اللجنة “تضع إطارا مؤسسيا وموضوعيا وممنهجا لعملنا، وتم الاتفاق عليها في السابق، ولكن لم تعقد لظروف عديدة، ونأمل أن يكون الاجتماع الأول بالكويت”.

وبشأن المستجدات الليبية، قال “هناك مسار لليبيا وخطة زمنية يقودها الأشقاء الليبيون لرسم خارطة طريقهم لغاية انتخابات 24 ديسمبر المقبل”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أجرى الصباح مباحثات مع كل من رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ودعا الأخير لزيارة الكويت.