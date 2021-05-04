السني: توافقت مع مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا

التقى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني اليوم الثلاثاء، مع مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية السفيرة لندا غرينفيلد.

وقال السني في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، إنهما ناقشا الملفات السياسية والأمنية وآخر تطورات الوضع الراهن، وسبل دعم خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وأضاف أنهما توافقا خلال اللقاء على أهمية إنهاء دوامة الصراع وتثبيت وقف إطلاق النار وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية، حفاظا على استقرار ليبيا ودول الجوار والساحل الإفريقي.

وأكدت غرينفيلد دعم بلادها لإنجاح المسار السياسي الذي يفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر القادم.