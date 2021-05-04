وضع كارثي في مستشفى طبقة مع تزايد الإصابات بكورونا وانعدام الإمكانيات

أطلق مستشفى طبقة القروي، الثلاثاء، نداء استغاثة طالب فيه وزارة الصحة ومركز مكافحة الأمراض بالتدخل العاجل مع تزايد إصابات كورونا في المنطقة التي تكاد تنعدم فيها أبسط الإمكانيات العلاجية.

وقال المستشفى في بيان، إن المستشفى سجل يوم أمس الإثنين، 20 إصابة بفايروس كورونا من أصل 49 عينة تم فحصها، كما توفيت سبع حالات في المنطقة غضون الأسبوعين الماضيين.

وأوضح المستشفى القروي أنه لم يتلق أي مساعدة من أي جهة أو من البلديات المجاورة، مشيرا إلى أنه تم الاتصال بعميد بلدية الزنتان في الفترة الماضية بخصوص الوباء إلا أنه رفض تقديم المساعدة بحجة أن طبقة تابعة لبلدية القريات ولا تتبع بلدية الزنتان.

وأعربت إدارة المستشفى عن شكرها للطاقم الطبي وإدارة مستشفى فسانو الذين تواصلوا معهم لتقديم مساعدة حسب المتاح، وفريق رصد مزدة ومركز بحوث التقنيات الحيوية بالزنتان الذين تكفلوا بأخذ العينات من المواطنين.