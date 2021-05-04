“أبو جناح” لـ«أعيان القريات»: نعكف على إيجاد حلول جذرية لمشكلة إمدادات الوقود

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” رمضان أبو جناح ” مع أعيان وحكماء منطقة القريات أمس الثلاثاء المشكلات والعراقيل التي تعاني منها المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإمدادات الوقود.
وأكد ” أبوجناح ” خلال اللقاء أن القريات تأتي ضمن المناطق التي ستصلها قافلة الوقود التي سوف تجهز وتزود مدن ومناطق الجنوب ، مؤكدا بأن حكومة الوحدة الوطنية تعكف الآن على إيجاد حلول جذرية لمشكلة إمدادات الوقود .
كما ناقش الاجتماع الاحتياجات الأساسية والضرورية التي تفتقدها القريات من بنية تحتية وصيانة شبكة الكهرباء.
وفي ختام اللقاء وجه أعيان المنطقة الدعوة لنائب رئيس الوزراء ” رمضان أبوجناح ” لزيارة منطقتهم ، مبديا سروره لتلبية هذه الدعوة.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء حرص حكومة الوحدة الوطنية على تلبية الاحتياجات الملحة لكل الليبيين.
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