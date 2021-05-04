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بوقعيقيص تكشف أهم بنود القاعدة الدستورية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهت اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي أعمالها بشأن القاعدة الدستورية، وأحال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش نتائج ما توصلت له اللجنة إلى الملتقى العام.

وأوضحت عضو اللجنة القانونية المحامية آمال بوقعيقيص، أن القاعدة تتمثل في تعديل الإعلان الدستوري، وتأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور حاليا. على أن تعمل السلطة الجديدة المنتخبة على تشكيل لجنة للتعديلات الدستورية تعمل على المواد الخلافية بالتعاون مع هيئة صياغة الدستور.

وأشارت بوقعيقيص إلى أن مجلس النواب الجديد يطرح تعديل الإعلان الدستوري على الاستفتاء، وتكون مدة البرلمان أربع سنوات، تنجز خلالها عملية الاستفتاء، وأضافت أن آلية انتخاب الرئيس وصيغة اليمين الدستورية أحيلت إلى الملتقى العام للنظر فيها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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