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وزير الاقتصاد: تطوير معرض بنغازي الدولي يدعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اجتماعا أمس الثلاثاء، ضم مدير معرض بنغازي الدولي عضو لجنة الهيئة العامة للمعارض، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

وبحث الحويج خلال الاجتماع آلية تفعيل معرض بنغازي الدولي ودعم الصناعات الوطنية، وناقش الصعوبات والمشاكل التي تعيق أداء الهيئة العامة للمعارض ومعرض بنغازي الدولي، وسُبل تذليلها والقيام بدورها المناط بها في تشجيع الإنتاج المحلي والتنمية الاقتصادية.

وشدّد الوزير على ضرورة البدء في صيانة وتطوير الأجنحة بمعرض بنغازي الدولي وتجهيزه لتنظيم معارض دولية خلال الفترة المقبلة بهدف دعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المكانية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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