واشنطن تدعو لانسحاب فوري للمرتزقة من ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إلى الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية من ليبيا.

بلينكن والذي يزور لندن للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية دول “G7“، في تغريدة نشرها الثلاثاء عبر تويتر، قال إن “الولايات المتحدة تؤكد ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا وتجدد دعمها لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل”.

وأضاف “نقف مع الشعب الليبي لإيجاد حل سياسي للصراع بوساطة أممية”، مؤكداً “جددنا في قمة السبع دعم الحكومة الليبية لإجراء الانتخابات في موعدها والخروج الفوري للقوات الأجنبية”.