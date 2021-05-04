تبون يبحث مع رئيس الوزراء الإيطالي تطورات الملف الليبي

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية بالإضافة إلى الوضع في منطقة الساحل.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن الطرفين تطرقا “إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في صدارتها الوضع في ليبيا، منطقة الساحل، والصحراء الغربية، بما يعكس توافق مواقف البلدين في الملفات المشتركة”.

كما “تناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين الجزائر وإيطاليا من كل جوانبها، وآفاق تطويرها والالتزام بتوسيعها في شتّى المجالات”.