وزير العمل خلال زيارته بنغازي: نعتزم تنظيم برامج تدريبية للعناصر البشرية المحلية بمختلف المجالات 

قام وزير العمل والتأهيل علي العابد أبو عزوم بزيارة لبلدية بنغازي أمس الثلاثاء.

والتقى أبو عزوم خلال الزيارة رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بوجواري، وحضر اللقاء مدير مكتب العمل والتأهيل بنغازي صالح الشبلي.

وناقش الاجتماع الإجراءات المُتعلقة بتنظيم سوق العمل خاصة فيما يتعلق باستجلاب العمالة الأجنبية لا سيما من دول الجوار والتأكيد على تنظيمها.

وشدد أبو عزوم على ضرورة أن يكون استحلاب العمالة وفق ما نصت عليه التشريعات الصادرة في هذا الشأن، واستيفاء جميع البيانات الخاصة بها، مشيرا إلى اعتزام الوزارة إقامة العديد من البرامج التدريبية للعناصر البشرية المحلية في مختلف مجالات العمل المُتاحة في الفترة المُقبلة.