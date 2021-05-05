«مسؤول بالمركزي»: المصارف تسلمت القيمة المخصصة لـ«علاوة الزوجة الأبناء»

قال مسؤول بمصرف ليبيا المركزي، إنه بناءً على ما تم الاتفاق عليه صباح الثلاثاء، في الاجتماع الذي عقد بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة الشؤون الاجتماعية، بحضور المصارف التجارية للشروع في صرف علاوة الأبناء، حول مصرف ليبيا المركزي مساء الثلاثاء، كامل القيمة المخصصة من وزارة الشؤون الاجتماعية للمصارف التجارية والتي بدورها ستشرع غداً في إضافة المبالغ لحسابات الأسر المستفيدة .

وأكد مسؤول بالمركزي، في تصريحات لصحيفة صدى الاقتصادية، أن المصارف التجارية تتوفر لديها السيولة الكافية لمواجهة الطلب والسحوبات من حسابات المستفيدين من علاوة الأبناء .

وكانت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، عُقدت الثلاثاء، اجتماعاً ضم عدد من مديري الإدارات بمصرف ليبيا المركزي وبحضور مدراء المصارف التجارية ومدير مشروع منحة الزوجة والأبناء والمراقب المالي بوزارة الشؤون الاجتماعية .

وتناول الاجتماع السبل الكفيلة والآليات التى تضمن وصول منحة الزوجة والأبناء إلى كافة مستحقيها بأيسر السبل.

كما تم الاتفاق على أن تباشر الوزارة إحالة المنحة للمصارف خلال هذا الأسبوع.