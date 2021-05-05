عقيله صالح يبحث مع وزير الاقتصاد آليات تقديم الخدمات للمواطنين

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، مساء الثلاثاء، وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج .

وأفاد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد صافي، بأن اللقاء تناول أهم البرامج والخطط السريعة لوزارة الاقتصاد في هذه المرحلة المهمة.

وأكد صافي، أهمية دور هذه الوزارة للمواطن الكريم خصوصا في توفير السلع التموينية والغذائية الهامة.

ولفت الصافي، إلى أن وزير الاقتصاد قدم التصور الممكن والمقترح لوزارة الآقتصاد وكيفية معالجة بعض التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع، وأن وزارة الاقتصاد ستعمل حثيثا على تنمية وتطوير العجلة الاقتصادية للبلاد.

كما أشار عبدالحميد صافي، إلى أن عقيله صالح يشدد على أهيمة بذل العمل لتقديم الخدمات اللازمة للمواطن.