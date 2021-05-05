وزير الدفاع الإيطالي يناقش مع نظيره البرتغالي التطورات الليبية

ناقش وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني ونظيره البرتغالي جوا جوميز خلال اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، الأوضاع الليبية.

واتفق الجانبان على فرصة بدء المناقشة من تحليل منطقة الأزمة التي تمتد من القرن الإفريقي إلى الساحل إلى ليبيا، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي مع مهامه ويركز على ضرورة جعل الالتزام الأوروبي باستقرار المنطقة له مصداقية عبر دعم السلطات المحلية ومكافحة الإرهاب وتدريب قوات الأمن.

وقال جويريني إنه حان الوقت لتحقيق نقلة نوعية لالتزام الاتحاد في إستراتيجيته تجاه القارة الأفريقية، عبر توافر الموارد المناسبة وتعزيز العمل المنهجي الذي يحتوي على جميع مبادرات الأمن والدفاع الأوروبية على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.