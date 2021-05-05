طقس ليبيا: منخفض صحراوي يبدأ مساء اليوم وهذا ما سيحدث في الساعات المقبلة

اشارت تقارير متخصصة عن حالة الطقس في ليبيا إلى تأثر بعض مناطق البلاد بداية من مساء اليوم الاربعاء بتقلبات جوية ناتجة عن تشكل منخفض جوي صحراوي بقيم ضغط تنحذر إلى 1004 مليبار في مركزه على صحراء الجزائر ويعبر نحو الشرق بشكل تدريجي .

واشارت التقارير عن طقس ليبيا، إلى أن تأثير هذا المنخفض سيتركز بشكل أساسي على أغلب المناطق الجنوبية والوسطى وبعض المناطق الشرقية بإرتفاع كبير في درجات الحرارة مع رياح جنوبية نشطة السرعة ومثيرة للغبار .

فيما ستكون درجات الحرارة المتوقع تسجيلها بأرقام أربعينية خلال يومي الخميس والجمعة على معظم المناطق الجنوبية، فيما يتركز الإرتفاع على مناطق الواحات والخليج وبعض المناطق الوسطى ناحية زلة وسوكنة وهون.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة مابين 39°_ 45° ، مع إحتمال ان تسجل إرتفاع كبير في بعض المناطق لتصل إلى نحو 46° ، 47° مئوية ناحية الواحات لتكون بذلك أعلى درجة حرارة عظمى متوقعة خلال هذا الإرتفاع .

واكدت التقارير ان إرتفاعا واضحا وملحوظا متوقع أيضا نهاية الأسبوع على بعض مناطق الشمال الشرقي وخاصة على المناطق الداخلية وأجدابيا مع درجات حرارة قد تصل إلى 44° في بعض المناطق .

كما يتوقع أن يصاحب هذا الإرتفاع نشاط للرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية على أغلب المناطق الوسطى والجنوبية مع هبات قد تتجاوز 60 كم/س في بعض المناطق يومي الخميس والجمعة ، مما تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في بعض الأحيان .

أما بالنسبة لمناطق الشمال الغربي فيتوقع إرتفاع نسبي وبسيط يوم الخميس على بعض مناطق سهل الجفارة والمرتفعات الجبلية لتسجل إنخفاض ملحوظ يوم الجمعة على أغلب المناطق .

تنبيهات هامة:

ـــ يرجى أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل على الطرقات الصحراوية في بعض المناطق بسبب نشاط الرياح وماينتج عنها من إثارة للاتربة والغبار.

ـــ يرجى أخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة وخصوصا ساعات الذروة ” الظهيرة “.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي