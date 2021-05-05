مر فوق دولة عربية وبمحاذاة ليبيا.. الكشف عن معلومات مثيرة عن الصاروخ التائه – فيديو

كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، الثلاثاء، معلومات مثيرة عن الصاروخ الصيني “التائه” والذي مر بمحاذاة ليبيا وعدد من الدول العربية بينها سماء العراق وفقا لما يظهره الفيديو.

وذكر عطية في تدوينة على موقع فيس بوك، ان “الصارويخ ارسل كبداية لمحطة فضائية صينية منذ يوم الخميس الماضي وضيع مداره وفقدت السيطرة عليه الكترونيا”، مبينا انه “منذ يوم الخميس حتى الان انخفض اكثر من 300 كيلو مترا فوق مستوى سطح البحر، وحاليا يتم رصد مساره”، مشيرا إلى ان “الخطورة تكمن في عدم معرفة المكان الذي سيسقط فيه الصاروخ“ وفق قوله.

ولفت الى ان “هناك احتمالين لسقوطه اما على الارض بشكل كامل او احكتاكه بالغلاف الجوي وتشظيه وتناثره بالاجواء كما في الشهب“.

وأوضح ان “العلماء متخوفون من نزوله بكامل طوله الذي يبلغ 27.6 متر، وعرضه 3.35 متر”، مؤكدا ان “نزوله بوزنه الحالي البالغ 21 طنا على سطح الارض سيكون كنيزك مشتعل يضرب الغلاف الجوي”، مختتما بالقول انه “لا توجد حتى الان اي معلومة عن يوم سقوطه ومكانه“.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي