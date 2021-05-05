بعضها سيفاجئك… أطعمة تسبب تساقط الشعر.. تجنبها!

ينتج تساقط الشعر عن عدة أسباب، فعلى سبيل المثال يتساقط الشعر لدى النساء نتيجة لحدوث تغيّرات في مستويات الهرمونات في أجسامهن بعد الحمل والولادة، أو عند الوصول إلى سن اليأس، أو غيرها من الحالات التي تحدث فيها مثل هذه الاضطرابات. بينما يتساقط الشعر لدى الرجال لأسبابٍ وراثية وعناك أسباب أخرى.

فبينما تساعد بعض الأطعمة في نمو الشعر وتعزيز صحته تتسبب أخرى في ترققه وتساقطه، بحسب ما نقله موقع “هابا كينيا”.

منتجات الألبان

يعتبر الحليب الطبيعي غير ضار على الإطلاق. لأن الحليب المعالج يحتوي على إضافات يمكن أن تؤثر على صحتك العامة وصحة شعرك. وترفع منتجات الألبان مستويات الأنسولين في الجسم الذي يهاجم بصيلات الشعر ما يؤدي إلى تساقط الشعر. بالإضافة إلى ذلك، تسد منتجات الألبان المسام مما يمنع نمو الشعر الصحي. لهذا من الأفضل، تجنب تناول منتجات الألبان بانتظام واستخدم بدائل الألبان مثل حليب الشوفان وحليب اللوز.

بياض البيض النيء

رغم فوائده الصحية يؤدي بياض البيض إلى تساقط الشعر في حال تناوله نيئا. فهو يسبب نقص البيوتين في الجسم وبالتالي تقليل إنتاج الكيراتين. والكيراتين هو المكون الأساسي للشعر والجلد والأظافر.

المشروبات الغازية

يؤثر السكر المتواجد في المشروبات الغازية بكميات كبيرة على إنتاج هرمون التستوستيرون الذي يسبب عددًا من مشاكل الشعر. لذلك من المهم التحكم في كمية السكر التي تتناولها.

الوجبات السريعة

تحتوي هذه الأطعمة على الدهون المشبعة ويمكن أن تسد الشرايين وبالتالي تمنع تدفق الدم السليم إلى فروة الرأس. وهذا بدوره يؤدي إلى تساقط الشعر على المدى الطويل لأنه يحرم بصيلات الشعر من العناصر الغذائية الضرورية والأوكسجين، الذي تحتاجه للنمو.

الأطعمة الغنية بفيتامين “أ”

الإفراط في تناول الفيتامينات يمكن أن يكون سببًا كبيرًا لتساقط الشعر. على وجه التحديد، يمكن أن يؤدي فيتامين أ إلى التسمم لأن الجسم يخزن أي فائض من الفيتامينات. ويساعد فيتامين أ في أداء العديد من وظائف الجسم بما في ذلك نمو الشعر. ويحمي بصيلات الشعر من التلف بفضل خصائصه المضادة للأكسدة. ومع ذلك، عندما يزيد هذا الفيتامين في الجسم، يمكن أن يؤدي إلى تطور الثعلبة التي تسبب تساقط الشعر.

الأسماك التي تحتوي على الزئبق

تحتوي بعض الأسماك على مستويات عالية من الزئبق ويمكن أن يؤثر تناولها على مستويات الزنك في الجسم. يؤدي التناول الزائد للزئبق إلى اختلال التوازن الهرموني وضعف المناعة مما يؤثر على عمل الأعضاء الداخلية للجسم. لذلك يجب تجنب الأسماك، التي تحتوي على مستويات عالية من الزئبق مثل التونة وأسماك القرش. بدلاً من ذلك، تناول الأسماك الصغيرة مثل البلطي والسلمون التي لا تحتوي على الكثير من الزئبق.

الكربوهيدرات

يُنصح عادة بتناول الكربوهيدرات لإعطاء الجسم طاقة كافية لأداء وظائفه الطبيعية. ومع ذلك، يسبب اتباع نظام غذائي عالي الكربوهيدرات اختلالًا هرمونيًا ما يؤثر على صحتك وصحة شعرك.

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