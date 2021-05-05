«أبو توتة» يحذر من عدم الالتفات للمطالبات  بانتخاب الرئيس من الشعب مباشرة

قال رئيس المحكمة العليا الأسبق في ليبيا، المستشار عبد الرحمن أبو توتة، إن “محفل الحواريين بالخارج (لجنة 75- 1) شكلت لجنة قانونية من بين أعضائها لوضع قاعدة دستورية تؤسس لإنتخابات ديسمبر القادم”.

وأضاف «أبو توتة» في منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، “وهذه الأخيرة بعد جهد جهيد اقترحت انتخاب رئيس الدولة، إما من البرلمان بنصاب ثلثي الأعضاء أو بالإنتخاب الحر المباشر من قبل الشعب بأغلبية الأصوات وأحالت الأمر للجنة 74 لتختار إحدى الطريقتين؟”.

وختم موضحًا؛ “مما يعني عدم الإلتفات للمطالبات الشعبية بأن يتم انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة”.

تجدر الإشارة إلى أن المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، كان قد أحال، الثلاثاء، مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأوضحت البعثة الأممية في بيان طالعته “الساعة 24″، أن ذلك جرى بعد الانتهاء من المسودة خلال الأيام الماضية من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، عقب اجتماعها في تونس العاصمة في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الماضي.

وبحسب البيان، تقدم كوبيش بالشكر لأعضاء اللجنة القانونية، لا سيما فريق الصياغة والمقررين على عملهم وإنجازاتهم الممتازة.

وأضاف البيان: :سوف يدعو المبعوث الخاص كوبيش إلى جلسة عامة افتراضية لملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد فترة وجيزة من عطلة عيد الفطر المبارك، كي يتسنى للملتقى مناقشة مسودة مقترح اللجنة القانونية”.

وتأكيدًا على التزام الأمم المتحدة الكامل بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، دعا المبعوث الخاص أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى الاسترشاد في مناقشاتهم بروح التسوية ووضع مصالح كافة الليبيين والأجيال القادمة فوق كل الاعتبارات، وفقا للبيان.