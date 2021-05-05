«البرغثي»: ليبيا في حاجة إلى قيادة وطنية منتخبة نزيهة وعاقلة

رأى السفير الليبي في الأردن، والمرشح السابق لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، محمد البرغثي، أن الانتخابات وحدها لن تكفي، مشيرا إلى أنها ليست ضمانة كافية.

وقال البرغثي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الانتخابات وحدها لا تكفي، الانتخابات قد تكون حلاً وقد لا تكون، الانتخابات ليست ضمانة كافية”.

وأضاف “كم من مواطن غطس أصبعه في الحبر، وعضه لا حقاً نادماً على اختياره. الصندوق الانتخابي عبر التاريخ، أوصل طغاة وفاسدين وعابثين وغير مؤهلين وآخرين إلى سدة الحكم”.

وتابع “ليس مهماً أن تنتخب، المهم من الذي (يُنتخب)، الوطن في حاجة إلى قيادة وطنية منتخبة، نزيهة وعاقلة، تخاف الله، على مستوى عال من الكفاءة والاقتدار، تقود عملية العبور الوطني الكبير، نحو استعادة الوطن وبناء الدولة الوطنية المدنية المأمولة”.

واستطرد المرشح السابق لمنصب رئيس المجلس الرئاسي “هذا الوطن، وطنٌ جديرٌ بالاحترام والتقدير، حفظ الله ليبيا”.