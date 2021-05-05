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«الدرقاش»: على قادة «البركان» الضغط على الدبيبة لاستبدال «المنقوش» بعد إهانتها «حليفنا التركي»

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب مروان الدرقاش الناشط السياسي من مصراتة والمقرب من المفتي المعزول، قادة مليشيات «بركان الغضب» بالضغط على عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، لكي يستبدل وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بدعوى أنها أساءت لما وصفه بـ«الحليف التركي».

وقال الدرقاش، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “على قادة بركان الغضب أن يضغطوا بكل ما أُتوا من قوة على الدبيبة لكي يستبدل وزيرة الخارجية التي أساءت للعلاقات مع الحليف التركي”.

وأضاف “الأمر ليس فيه خيار فقادة بركان الغضب خير من يعلم معنى أن تفقد حليفاً كتركيا”.

وكان الدرقاش، قد أعرب عن استياءه من طريقة استقبال الوفد العسكري التركي برئاسة وزير الدفاع خلوصي آكار.

وقال على حسابه بموقع فيسبوك: “هل يُعقل. وزير دفاع كان سبباً في منع سقوط طرابلس وحماية المدنيين وحليف قوي يتم استقباله بواسطة رئيس أركان؟.. هذا مؤشر سيء للغاية ورسالة سلبية للحليف التركي. رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية الكبرى على هذا الخطأ الفادح”.

الوسوم

الغزو التركي المليشيات المنقوش بركان الغضب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • ويحكم كيف تحكمون المستعمر التركي هو الذي أهانكم بدخوله غرف نومكم عنوة ولكن الدياثه عن أغلب لا غبار عليها وهو لا يستحي منها فمنكم من قال الاتراك مرحب بهم في نومنا ومنكم من قال كنا نستجدي في الاتراك غير تعالوا أحتلونا فالسفيه من أمثالك يجب ان يتدخل في شأن وزيرة الخارجيه لأنها مستوي رفيع والوضعين من أمثالك وامثال صعاليك العصابات الارهابيه التي تسمونها مليشيات مهمته يعري مخاريقه للتركي أو ويدخله بيته ويخرج هو من البيت علشان الحليف التركي ينبسط لأن أستقبال الساسه له لم يكون لائق بمعزة التركي لدي العصابات الارهابيه فرد الاعتبار للتركي هو أستضافته في البيت وتهيئة أجواء الترفيه له أما سياسيات وزارة الداخليه أياك الخوض فيها فاللبن حامض علي الجريوات

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