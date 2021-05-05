«الدرقاش»: على قادة «البركان» الضغط على الدبيبة لاستبدال «المنقوش» بعد إهانتها «حليفنا التركي»

طالب مروان الدرقاش الناشط السياسي من مصراتة والمقرب من المفتي المعزول، قادة مليشيات «بركان الغضب» بالضغط على عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، لكي يستبدل وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بدعوى أنها أساءت لما وصفه بـ«الحليف التركي».

وقال الدرقاش، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “على قادة بركان الغضب أن يضغطوا بكل ما أُتوا من قوة على الدبيبة لكي يستبدل وزيرة الخارجية التي أساءت للعلاقات مع الحليف التركي”.

وأضاف “الأمر ليس فيه خيار فقادة بركان الغضب خير من يعلم معنى أن تفقد حليفاً كتركيا”.

وكان الدرقاش، قد أعرب عن استياءه من طريقة استقبال الوفد العسكري التركي برئاسة وزير الدفاع خلوصي آكار.

وقال على حسابه بموقع فيسبوك: “هل يُعقل. وزير دفاع كان سبباً في منع سقوط طرابلس وحماية المدنيين وحليف قوي يتم استقباله بواسطة رئيس أركان؟.. هذا مؤشر سيء للغاية ورسالة سلبية للحليف التركي. رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية الكبرى على هذا الخطأ الفادح”.