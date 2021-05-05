أبو جناح يبحث مع أعيان القريات الأزمات التي منها المنطقة

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبو جناح، مع أعيان وحكماء منطقة القريات، المشاكل والعراقيل التي تعاني منها المنطقة خاصة فيما يتعلق بإمدادات الوقود .

وأكد أبوجناح، خلال اللقاء، أن القريات تأتي ضمن المناطق التي ستصلها قافلة الوقود التي سوف تجهز وتزود مدن ومناطق الجنوب، وأن حكومة الوحدة الوطنية تعكف الآن على إيجاد حلول جذرية لمشكلة إمدادات الوقود .

كما ناقش الاجتماع الاحتياجات الأساسية والضرورية التي تفتقدها القريات من بنية تحتية وصيانة شبكة الكهرباء.

ووجه أعيان المنطقة، الدعوة لنائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح، لزيارة منطقتهم، مبديا سروره لتلبية هذه الدعوة.

كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء حرص حكومة الوحدة الوطنية على تلبية الاحتياجات الملحة لكل الليبيين.

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