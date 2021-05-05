عقيلة يبحث مع الحويج خطط وزارة الاقتصاد لتوفير السلع الأساسية

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وزير الاقتصاد محمد الحويج، الخطط والبرامج التي وضعتها الوزارة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتوفير السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية.

جاء ذلك في اجتماع بمكتب عقيلة في مدينة القبة، أمس الثلاثاء، حيث تطرق الطرفان إلى التحديات التي تواجه عمل الوزارة، وأكد عقيلة أهمية دورها مع بقية الوزارات الخدمية في خدمة المواطن وتخفيف الأعباء التي تقع على عاتقه.

واستعرض الحويج الخطط والبرامج التي وضعت من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، وتجاوز التحديات الراهنة.

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