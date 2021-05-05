دراغي وتبون يبحثان الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل

بحث رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في صدارتها الوضع في ليبيا، ومنطقة الساحل و الصحراء الغربية.

جاء ذلك في محادثة هاتفية أمس الثلاثاء، التي تناولت العلاقات الثنائية والأزمات الإقليمية، حسب بيان الحكومة الإيطالية، الذي نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأشارت الحكومة الإيطالية إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر تصدرت المكالمة الهاتفية، وكذلك عملية الإصلاح الجارية هناك، إضافة إلى اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف المقرر عقدها مستقبلا.

وبدروها، قالت الرئاسة الجزائرية إن الزعيمين استعرضا العلاقات الثنائية بين الجزائر وإيطاليا من كل جوانبها وآفاق تطويرها والالتزام بتوسيعها في شتى المجالات، حيث «توافقت» مواقف الطرفين في الملفات التي جرى مناقشتها.

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