أحمد هدية: أطالب رئيس الحكومة بتعيين صلاح النمروش وزيرا للدفاع

علق مدير المكتب الإعلامي لمليشيا «البنيان المرصوص»، أحمد هدية، على مقطع فيديو ظهرت خلاله وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خلال زيارتها لأمركيا وهي تعلق على الحرب التي وقعت في طرابلس، وموقف المشير خليفة حفتر من تلك الحرب.

وزعم «هدية» في تغريدة له عبر «تويتر»، بقوله: أنه “الآن ثبت أن وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية كانت تبرر للرأي العام الغربي عدوان حفتر، وهذا ربما يكون متماشيا مع سياسة ترامب وقتها ويفسر مشكلتها شبه الشخصية مع الاتفاق الليبي التركي”، على حد قوله.

وكانت «المنقوش» قد قالت في المقطع المصور، إن ” الناس في طرابلس قبل قدوم حفتر كانوا يٌقتلون كل يوم، فمن المسؤول إذا كان السراج غير قادر على التعامل مع البلد، هناك خطب يجعل هذا البركان أكثر خطورة”، لافتة إلى أن “السراج في أحد خطاباته أعطى الضوء الأخضر لحفتر للقدوم إلى طرابلس حيث قال إذا كنت قادر على مساعدتنا للتخلص من المليشيات المسلحة، وبعد ذلك ندم على كلامه وأدرك أنه قد أعطى الضوء الأخضر لحفتر لبدء الحرب”.

وختم «هدية» تغريدته مطالبًا رئيس الحكومة بـ “تعيين العقيد صلاح الدين النمروش وزيرا للدفاع”.