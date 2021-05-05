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تبون يبحث مع دراغي مستجدات الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في صدارتها الوضع في ليبيا، ومنطقة الساحل والصحراء الغربية.

واستعرض الطرفان، خلال مكالمة هاتفية، العلاقات الثنائية بين البلدين و آفاق تطويرها، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح بيان الرئاسة الجزائرية،: “تلقى اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية ودية من رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، السيد ماريو دراغي، استعرض من خلالها العلاقات الثنائية بين الجزائر وإيطاليا من كل جوانبها وآفاق تطويرها والالتزام بتوسيعها في شتى المجالات”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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