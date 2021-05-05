بوقعيقيص: القاعدة الدستورية التي اعتمدتها اللجنة القانونية تتضمن اجراء الانتخابات وتأجيل الاستفتاء

ليبيا – أكدت المحامية المشاركة في الحوار الليبي آمال بوقعيقيص أن اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي أنهت أعمالها بشأن القاعدة الدستورية، مشيرةً إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش أحال اليوم الثلاثاء أعمال اللجنة الى الملتقى العام.

بوقعيقيص أوضحت في منشور لها عبر صفحتها لشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أن القاعدة هي تعديل للإعلان الدستوري على أساسه ستقوم الأنتخابات البرلمانية والرئاسية، لافتةً إلى أن الاستفتاء على مسودة الدستور سيؤجل في الوقت الراهن.

وبينت أن السلطة الجدبدة المنتخبة تتكفل بتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية وتعمل على المواد الخلافية، بالتعاون مع هيئة صياغة الدستور وبعد تمام التعديل يطرحه مجلس النواب الجديد للاستفتاء، وتكون مدة مجلس النواب أربع سنوات يجب فيها إنجاز الاستفتاء.

ولفتت إلى أن القاعدة أحالت آلية انتخاب الرئيس وكذلك صيغة اليمين الدستوري ليحسمها الملتقى العام، مبينة أنه بخصوص اليمين طالب البعض أن يكون اليمين بالإخلاص للوطن وليس لثورة فبراير، وطلب البعض الآخر أن يتزامن اليمين الدستوري الجديد مع الدستور الدائم، باعتبار أن مخاض الثورة لم ينتهِ بعد. هذه أبرز الخلافات التي سيفصل فيها الملتقى وثمة مسائل طفيفة أخرى سأشارككم بها في منشور قادم.

وأضافت: “أجزم أنني بعد هذه التجربة التي رأيت فيها مخالب مسنونة وأنيابًا مسمومة تغيرت عندي الرؤية بشكل كبير، ولكن إيماني دائمًا كان الولاء لبسطاء الناس وأن ليبيا هي الغاية، تسلحت وزملاء بالصبر وبالأمل جوهر الحب، وعبرنا يوم راهن الجميع على الفشل والباقي سيكون دوركم، وما زال الكثير والمشوار طويل”.