لجنة الإنقاذ الدولية تقدم رؤية لإنهاء معاناة المُهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

ليبيا – أعربت لجنة الإنقاذ الدولية عن بالغ قلقها بشأن سلامة المهاجرين غير الشرعيين المُعادين إلى ليبيا بعد إعادة جهاز خفر السواحل العديد منهم مؤخرًا.

إيجاز صحفي صادر عن اللجنة تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى إعادة عدد كبير من هؤلاء خلال هذا الأسبوع، واستجابة فرق لجنة الإنقاذ الدولية في ليبيا لـ4 عمليات إنزال في غرب البلاد، عبر تقديم الرعاية الطبية ومواد الإغاثة الأساسية، بما في ذلك المياه والبطانيات ومستلزمات النظافة.

وأضاف الإيجاز: إن هذه الاستجابة شملت إلى 696 ناجيًا من بينهم 79 إمرأة و36 طفلًا ليصل إجمالي العائدين إلى ليبيا حتى الآن خلال العام 2021 قرابة الـ7 آلاف، ناقلًا عن مدير فرع ليبيا في لجنة الإنقاذ الدولية توماس جاروفالو: إن من عادوا يمثلون المحظوظين لنجاتهم.

وأوضح جاروفالو قائلًا: “حتى الآن وخلال هذا العام غرق أكثر من 500 شخص بشكل مأساوي أو فقدوا أثناء محاولتهم هذه الرحلة، بما في ذلك أكثر من 130 شخصًا في حطام سفينة واحدة في الأسبوع الماضي، ومع ذلك فإن الوضع بالنسبة لأولئك الذين عادوا إلى ليبيا لا تزال التجربة رهيبًا”.

وبين الإيجاز أن غالبية الأشخاص الذين ساعدتهم لجنة الإنقاذ الدولية في هذا الأسبوع تم إرسالهم على الفور إلى مراكز الاحتجاز المكتظة، حيث يتعرضون الآن لخطر كبير من سوء المعاملة والاستغلال والعنف، ويواجهون نقصًا في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل النظافة الملائمة والصرف والمرافق الصحية.

وبين الإيجاز أن هذه الظروف المروعة تدفع الأشخاص الضعفاء للغاية إلى القيام برحلات محفوفة بالمخاطر، ومع عدم وجود طرق قانونية للوصول إلى الأمان تقريبًا ستستمر الحلقة اللانهائية من العودة والاستغلال بلا هوادة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

وأكد الإيجاز أن المجتمع الدولي لديه الوسائل والأدوات لعكس هذا الاتجاه ومنع المزيد من الوفيات التي يمكن تجنبها هذا الصيف، مشيرًا إلى دعوة لجنة الإنقاذ الدولية القادة السياسيين إلى الحيلولة دون وقوع خسائر غير ضرورية في الأرواح في البحر الأبيض المتوسط.

واختتم الإيجاز بالتأكيد على أن هذا يتم من خلال إعادة إنشاء عمليات البحث والإنقاذ وتعزيز التنسيق مع جميع الجهات الفاعلة بشأن هذه العمليات وإنهاء عمليات العودة إلى الموانئ غير الآمنة، والعمل مع السلطات الليبية لضمان إطلاق سراح جميع المهاجرين غير الشرعيين من مراكز الاحتجاز في البلاد.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية