فرانس إنفو: أفارقة مجلس الأمن الدولي قلقون من تواجد آلاف المرتزقة الموالون لتركيا وروسيا في ليبيا

ليبيا – تطرق تقرير إخباري لمخاوف أعضاء مجلس الأمن الدولي الأفارقة من مغبّة أي انسحاب للمرتزقة الأجانب السوريين والروس ومن الدول الإفريقية من ليبيا.

التقرير الذي نشره الموقع الإلكتروني لراديو “فرانس إنفو” الفرنسي وتابعته وترجمته صحيفة المرصد قال: إن مقتل الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي على يد المتمردين القادمين من ليبيا زاد من مخاوف انتشار أكثر من 25 ألف من هؤلاء المرتزقة في دول الجوار.

وأضاف التقرير: إن من بين هؤلاء 13 ألفًا من السوريين و11 ألفًا من السودانيين، فضلًا عن مرتزقة روس وصوماليين ،وهو الأمر الذي دعا كينيا والنيجر وتونس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي للمطالبة بعقد اجتماع في نيويورك قبل فترة طويلة من مصرع ديبي، لبحث تداعيات تواجد مرتزقة أجانب على الأراضي الليبية.

وبحسب الدول الـ3 تمثل الدعوة إلى رحيل هؤلاء في أسرع وقت مصدرَ تأثير على دول المنطقة والسلام والأمن في منطقة الساحل، فمعالجة مشكلة ليبيا يجب ألّا يتم من خلال خلق مشاكل أخرى في البلدان المجاورة؛ إذ يمثل هؤلاء المرتزقة تهديدًا جديدًا لجيوش المنطقة التي تفتقر للمعدات والتدريب ويضعفون السلام.

ودعت كينيا إلى تمديد تفويض البعثة السياسية للأمم المتحدة للسيطرة على الحدود الجنوبية لليبيا، لكن بقية أعضاء المجلس شعروا أن تحقيق ذلك صعب للغاية، في وقت يوجد فيه إجماع في الأمم المتحدة للحديث عن الحاجة لمرافقة آلية الانسحاب بعملية تسريح وإعادة دمج المقاتلين السابقين.

وبين التقرير أن غياب السيطرة الجيدة والدعم الفعال يعني أن ما يحدث في تشاد يمكن أن يعيد نفسه مرة أخرى في أي بلد في منطقة الساحل، وقد يمتد إلى القرن الأفريقي والسودان وجنوب السودان والنيجر وإثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وموزمبيق.

وتزعم تركيا والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وجود 1400 مرتزق روسي يعملون لصالح القوات المسلحة للتغطية على وجود آلاف السوريين الممولين من قبل الأتراك، فيما تم الإبلاغ عن وجود العديد من المرتزقة الصوماليين خلال الأشهر الأخيرة في ليبيا.

ووفقًا للتقرير تم تجنيد المئات من الصوماليين وتدريبهم ودعمهم من قبل تركيا وقطر للعمل جنبًا إلى جنب مع قوات رئاسي الوفاق برئاسة فايز السراج في قواعد عسكرية تركية في قطر والصومال، لتكون قواتٍ مساندة للجيش التركي في عدة مناطق توتر في إفريقيا.

ترجمة المرصد – خاص

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