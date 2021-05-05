المنفي يتسلم دعوة رسمية لزيارة الكويت لتعزيز العلاقات معها

ليبيا – بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع وزير خارجية الكويت أحمد الناصر الزائر إلى ليبيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الخارجية الكويتية تابعته صحيفة المرصد، فقد سلم الناصر للمنفي رسالة خطية من أمير الكويت نواف الأحمد الصباح تتضمن دعوة لرئيس المجلس الرئاسي بهدف زيارة بلاده، فيما أكد المنفي على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين.

وأشار المنفي إلى قبوله الدعوة وسعيه لتلبيتها في أقرب وقت ممكن، مع الإشادة بحرص الكويت لتعزيز العلاقات الأخوية مع ليبيا.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية