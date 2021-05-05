«التكتل الفيدرالي»: متمسكون بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر 

أكد التكتل الاتحادي الوطني، في بيان، صدر عنه الثلاثاء، إنه متمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وشدد التكتل الفيدرالي على «تمسكه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها باعتبارها أفضل الحلول المطروحة الآن»، للخروج من «هذه الدوامة التي أوجدتها هذه الأجسام المتناحرة منذ العام 2014، حتى اليوم»، حسب البيان.

ودعا التكتل، في بيانه، المجتمع الدولي إلى المشاركة الإيجابية والفاعلة في الإشراف المباشر على سير الانتخابات، المقرر لها نهاية العام، ضمانا «لتوافر شروط نجاحها ونزاهتها».

وأٔكد التكتل أنه سيشارك الشارع في الخروج «للتنديد ومواجهة أي خطوات تسعى لترحيل الانتخابات».

واعترض البيان على «ما توصل إليه مجلس الدولة اليوم حول الاستحقاق الانتخابي»، مؤكدا أنه «البطلان المطلق بعينه»، مشددا على أن «أي دستور لا يستهدف شكل الدولة الاتحادي غير قابل للحياة».