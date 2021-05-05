«التكتل الفيدرالي»: متمسكون بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر 

أكد التكتل الاتحادي الوطني، في بيان، صدر عنه الثلاثاء، إنه متمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.
وشدد التكتل الفيدرالي على «تمسكه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها باعتبارها أفضل الحلول المطروحة الآن»، للخروج من «هذه الدوامة التي أوجدتها هذه الأجسام المتناحرة منذ العام 2014، حتى اليوم»، حسب البيان.
ودعا التكتل، في بيانه، المجتمع الدولي إلى المشاركة الإيجابية والفاعلة في الإشراف المباشر على سير الانتخابات، المقرر لها نهاية العام، ضمانا «لتوافر شروط نجاحها ونزاهتها».
وأٔكد التكتل أنه سيشارك الشارع في الخروج «للتنديد ومواجهة أي خطوات تسعى لترحيل الانتخابات».
واعترض البيان على «ما توصل إليه مجلس الدولة اليوم حول الاستحقاق الانتخابي»، مؤكدا أنه «البطلان المطلق بعينه»، مشددا على أن «أي دستور لا يستهدف شكل الدولة الاتحادي غير قابل للحياة».
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