“مؤسسة النفط” تدعو شركة سوناطراك لاستكمال مشاريعها المتوقفة

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع المدير العام لشركة سوناطراك الجزائرية، توفيق حكار عدل؛ تطوير التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية عودة سوناطراك للعمل في ليبيا.

الاجتماع الذي عقد بالجزائر، جاء للتأكيد على ضرورة أن تستكمل شركة سوناطراك التزاماتها العقدية في منطقتي التعاقد خمسة وتسين وخمسة وتسعين ستة وتسعين، إضافة إلى تقديم عرض مختصر من قبل الشركات الخدمية التابعة لشركة سوناطراك الإنشاءات والحفر وتنفيذ المشاريع، من جهته دعا صنع الع الشركات الجزائرية لوضع برامج توأمة مع نظرائهم من الشركات الخدمية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط مثل الشركة الوطنية لحفر وصيانة الابار، شركة الإنشاءات وشركة تقنية.

إلى جانب ذلك تطرق الطرفان إلى فكرة إعداد برامج التكوين المهني واعداد الكوادر الفنية في اللحام والتفتيش وستعمل المؤسستان على تنفيذ هذه البرامج في أقرب وقت.

وشارك في الاجتماع.. عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس لجنة الإدارة المشغل لشركة الهروج للعمليات النفطية، والمدير التنفيذي بشركة GTP، والمدير التنفيذي بشركة GCB والمدير التنفيذي لشركة ENAFOR، ومدير شؤون الشركات لدى سوناطراك، ومدير عام شركة SIPEX BVI.

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