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وزارة الاقتصاد تبحث استهداف تفعيل معرض بنغازي الدولي

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع ومدير معرض بنغازي الدولي وعضو لجنة الهيئة العامة للمعارض سهيل بوشيحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة؛ تفعيل معرض بنغازي الدولي ودعم الصناعات الوطنية.

حيثُ ناقش المجتمعون أهم الصعوبات والمشاكل التي تعيق أداء الهيئة العامة للمعارض ومعرض بنغازي الدولي وسُبل تذليلها والقيام بدورها المناط بها في تشجيع الإنتاج المحلي والتنمية الاقتصادية.

من جهته شدد الحريج على ضرورة البدء في صيانة وتطوير الأجنحة بمعرض بنغازي الدولي وتجهيزه لتنظيم معارض دولية خلال الفترة المقبلة بهدف دعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المكانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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