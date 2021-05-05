الصاروخ الصيني الفاقد للسيطرة يمر فوق تونس ويتجه نحو ليبيا

أكدت الجمعية التونسية لعلوم الفضاء أن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة مر, صباح اليوم الأربعاء, بأمان فوق الأراضي التونسية للمرة الثانية في أقل من 5 ساعات, وتحديدا فوق وسط وجنوب البلاد، واتجه نحو ليبيا.

وأعلنت الجمعية التونسية لعلوم الفضاء, الأربعاء، أن الصاروخ الصيني لن يعبر السماء التونسية مجددا قبل منتصف هذه الليلة.

وأفاد رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفضاء أحمد الفاضل, في تصريح إعلامي, بأن هذا الصاروخ مر مرتين في أقل من 5 ساعات فوق التراب التونسي وتحديدا في الشمال الغربي ثم عاود الهبوط في الوسط في حدود السادسة والنصف صباحا, ومن المنتظر أن يمر مرة ثالثة في حدود منتصف الليل على الجنوب ويعاود ذلك في حدود الواحدة أو الثانية فجرا فوق أقصى الشمال.

وكان المتحدث باسم البنتاغون قد أكد “مايك هاوارد”، أن الجيش الأمريكي، يتابع عن كثب مسار الصاروخ، وتوقع سقوط ما سيتبقى منه على الأرض بين يومي 8 و 10 مايو الجاري في مكان غير محدد, دون أن يخفي تحفظه على هذه التقديرات الزمنية لأن الصين قد تكون نشرت وزنا غير دقيق للصاروخ، مما يجعل حساب مساره بدقة صعبا جدا”, وفق قوله.