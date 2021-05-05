أكار يتوسط الجلسات بقاعدة معيتيقة وردًا على الجويلي والحداد : الجلوس هكذا البروتوكول هكذا

ليبيا – تابع تقرير إخباري نشرته صحيفة العرب الأسبوعية الجدل الذي أثاره مقطع مصور نشرته مؤخرًا وزارة الدفاع التركية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ووفقًا للتقرير الذي تابعته صحيفة المرصد تضمن المقطع استقبال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في العاصمة طرابلس الإثنين الماضي، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين مغردين ليبيين على الطريقة التي تم من خلالها استقباله من قبل الجانب الليبي.

وبين التقرير أن لقطة مصورة بينت أحد الحاضرين وهو يعترض على عدم توسط رئيس أركان الوفاق محمد الحداد للجلسة، ليرد عليه أكار يلهجة استعلاء قائلًا: “الجلوس هكذا البروتوكول هكذا”، وهو ما عده ليبيون خرقًا لقواعد البروتوكول من قبل الوزير التركي الذي جلس على كرسي المضيف بدل الضيف.

وبحسب ليبيين، تعرض الحداد لإهانة في بلاده من قبل المسؤولين الأتراك بعدما اضطر إلى الجلوس على مقعد جانبي خلال اجتماعه مع أكار الذي تصدر وتوسط الجلسة بقاعدة معيتيقة العسكرية في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس الأركان التركي يشار غولر، ومدير جهاز المخابرات هاكان فيدان وضباط أتراك.

ورأى ليبيون أن هذا الأمر يمثل استفزازًا وطريقة ليست بالجيدة تدير بها السلطة التنفيذية الجديدة العلاقة مع تركيا، وتنم عن عنجهية تركية معتادة، ليكتب أحد المغردين: “من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام، معنى أن من يقبل على نفسة المذلة والهوان والضعف والخضوع فإنه يسهل عليه أي شيء بعد ذلك”.

وأضاف كاتبًا: “نشر وزارة الدفاع التركية فيديو جلوس وزيرها وكيف يحدد من يجلس وأين يجلس، مع التركيز على طأطأة رأس الجويلي” ومن ثم وجه المغرد سؤالًا لمحمد الحداد مفاده: “ماذا فعلتم بعدما زرتمونا في تركيا وعدتم إلى ليبيا في مشهد يحاكي معاملة المعلم لصبيانه الذي يريد أن يسلموه تقارير أعمالهم؟”.

هذا وأعاد ليبيون تفعيل هاشتاغ “تركيا تطلع برا” الذي تم إطلاقه ردًا على استنفار الآلة الإعلامية لتنظيم الإخوان في بلادهم الذي تحرك بقوة لرفض أي دعوة لانسحاب القوات التركية وإجلاء مرتزقتها من ليبيا، بعد دعوة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.

وكتب مغرد آخر: “وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش قالت كلام الرجال لنظيرها التركي وتدعوهم إلى التعاون لإخراج قواتهم ومرتزقتهم من ليبيا، بينما رئيس الأركان محمد الحداد مقمعز تقعميزة نساء، ولم تكن له نبرة يمثل في الاجتماع الجيش وإلا الميليشيات، بالإضافة إلى جلوسه مكان المستضيف بدل المضيف”.

وفي ذات السياق سخر الصحفي المقيم في بروكسل علي أوحيدة بالتغريد: “ميليشيات فيس بوك وتقشير البصل لقد رأينا كيف مد الحداد رجليه الى جانب سيده التركي”، فيما شبه مغردون ما حصل مع محمد الحداد بما تعرضت له رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من إهانة بروتوكولية الشهر الماضي في تركيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية